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Seagate представила внешние жесткие диски FireCuda по вселенной Star Wars
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 Компания Seagate представила три внешних жестких диска под брендом «Звездные войны». Жесткие диски, совместимые с ПК и игровыми консолями, по сути являются брендированными версиями обычных жестких дисков FireCuda Gaming, выпущенных компанией в прошлом году. Они не очень быстрые, но имеют разумную цену и предлагают 2 ТБ дискового пространства.

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 Жесткие диски Seagate Special Edition FireCuda являются внешними жесткими дисками в специальных корпусах, оформленных в стиле Boba Fett, Grogu и The Mandalorian с RGB-подсветкой. Как и другие игровые жесткие диски FireCuda, новые накопители оснащены интерфейсом USB 3.2 Gen 1.

 Как и другие внешние накопители, внешние жесткие диски Seagate в стиле «Звездных войн» можно использовать для хранения игр и различного контента. Но есть нюанс с производительностью этих дисков. Во-первых, практически все 2,5-дюймовые жесткие диски Seagate имеют скоростью вращения 5400 об/мин с максимальной производительностью до 140 МБ/с. Во-вторых, в 2,5-дюймовых жестких дисках Seagate со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин в настоящее время используется технология управляемой магнитной записи со всеми ее особенностями, включая очень медленную перезапись и снижение производительности в моменты, когда накопитель перемещает данные из CMR в защищенные зоны. Однако для повседневного использования они вполне пригодны.

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 Жесткие диски Special Edition FireCuda имеют ограниченную гарантию сроком на один год и услугу восстановления данных Rescue Data Recovery Services сроком на три года. Что касается стоимости данных жестких дисков, то на торговых площадках Amazon, Best Buy и Newegg они доступны по цене 109 долларов.

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