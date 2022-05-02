Например, Navi 31 будет иметь только 12288 потоковых процессоров

По словам инсайдера Greymon55, грядущие графические процессоры серии Navi 3X, которые станут основой новой линейки видеокарт AMD Radeon RX 7000 могут значительно отличаться от ранее сообщавшихся. Например, флагманский GPU Navi 31 может получить не 15360 потоковых процессоров, как сообщалось раньше, а только 12288 штук. Это означает, что заявление о производительности в 92 TFLOPS, сделанное несколькими днями ранее, либо неверно, либо есть другие факторы, способствующие указанной производительности.

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Таким образом чип Navi 31 с 12288 потоковыми процессорами получит на 20 процентов меньшее количества ядер по сравнению с ранее известными 15360 ядрами. То же самое относится и к графическому процессору Navi 32, который вместо 10240 ядер будет использовать только 8192 потоковых процессоров.

С обновленными спецификациями чипа Navi 31, его производительность упадет до 73 TFLOPS, и это при тактовой частоте графического процессора 3 ГГц. Что касается менее производительных чипов Navi 32 и 33, то информация об их тактовой частоте пока отсутствует ни на уровне официальных данных, ни на уровне утечек.

Следует помнить, что до запуска новых графических процессоров Navi 3x еще несколько месяцев и информация еще несколько раз может корректироваться. Это первое крупное обновление слухов о спецификациях, которые появились еще в прошлом году. Поэтому, ввиду отсутствия других надежных источников, утверждающих обратное, пока можно считать, что эти спецификации ближе к окончательным.

Кроме того, приведенные характеристики представляют собой только полную конфигурацию графических процессоров. Конечные характеристики могут измениться в зависимости от количества выхода годных кристаллов, а также необходимой производительности видеокарт для успешной борьбы с конкурентами в лице Nvidia и Intel.

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