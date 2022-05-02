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NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
Такое мнение высказывают ведущие инсайдеры отрасли
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 По имеющейся информации, флагманский графический процессор NVIDIA следующего поколения обеспечивает более чем в 2,5 раза большую вычислительную мощность по сравнению с RTX 3090 Ti. Хотя слухи о флагманском процессоре AMD на архитектуре RDNA3 указывают на то, что он будет предлагать более чем в 4 раза большую вычислительную мощность одинарной точности по сравнению с RDNA2, NVIDIA предположительно получит аналогичные показатели для своего будущего флагмана. Ожидается, что графический процессор AD102, основанный на архитектуре Ada Lovelace, будет обеспечивать мощность более 100 TFLOPS, что в 2,5 раза больше, чем 40 TFLOPS, предлагаемых RTX 3090 Ti, и в 2,8 раза больше, чем у оригинальной карты GeForce RTX 3090.

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 Инсайдеры Greymon55 и Kopite7kimi согласны с тем, что битва за TFLOPS будет лишь частью борьбы за самую быструю настольную графику. Для выявления победителя необходимо учитывать и другие факторы, например ускорение трассировки лучей, поддержку технологии сверхвысокого разрешения и другие функции, которые могут склонить потребителей в пользу той или иной архитектуры.

 По словам инсайдера Greymon55, обе видеокарты значительно улучшились по сравнению со своими предшественниками, и даже сам инсайдер не может ответить, кто будет лучше.

 Чтобы достичь мощности в 100 TFLOPS, графический процессор AD102 с 18432 ядрами CUDA должен работать на частоте 2,7 ГГц, но почти наверняка GeForce RTX 4090 будет иметь частично отключенные блоки. По словам Greymon55, флагманские карты следующего поколения могут получить очень похожие тактовые частоты, что в случае графического процессора AMD Navi 31 предполагает 3 ГГц.

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 Стоит однако учитывать, что до выхода будущих карт, их спецификации могут измениться, включая количество ядер CUDA и потоковых процессоров.

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