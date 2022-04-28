Вариант с процессором Ryzen 7 5800X обойдется на 800 долларов дешевле

Японский производитель готовых ПК Sycom объявил о выпуске нового варианта графического процессора GeForce RTX 3090 Ti с водяным охлаждением.

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Серия RTX 3090 Ti G-Master Hydro станет новинкой в системах Sycom. Компания предлагает широкий спектр графических процессоров с жидкостным охлаждением. В случае с RTX 3090 Ti, которая только что была добавлена в линейку ПК G-Master Hydro, используется воздушное охлаждение с тремя вентиляторами, а также внешняя AIO система Asetek Hybrid GFX 240.

Кулер внешнего блока оснащен двумя 120 мм вентиляторами Noctua NF-A12X12 ULN, которые известны низким уровнем шума, не превышающим 12,1 дБА, и хорошим воздушным потоком при 1200 об/мин.

Компания не предоставила никаких значений производительности или эффективности охлаждения, но утверждает, что их RTX 3090 Ti на 15°C холоднее под нагрузкой при использовании водяного охлаждения. Предположительно, это сравнение справедливо для модели с воздушным охлаждением, такой как Manli Gallardo, имеющей такую же печатную плату.

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Система Sycom с процессором Intel Core i9-12900K и GeForce RTX 3090 Ti доступна по цене 5146 долларов США. Систему с процессором Ryzen 7 5800X и такой же видеокартой можно приобрести за 4312 долларов.