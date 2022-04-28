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GRAID Technology представила самый производительный RAID-массив на базе Nvidia RTX A2000
Новинка может похвастаться скоростью до 19 миллионов операций ввода-вывода в секунду
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 GRAID Technology выпустила SupremeRAID SR-1010, которая по заявлению компании является самой быстрой в мире RAID-картой NVMe и NVMeoF для интерфейса PCIe Gen 4.

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 SupremeRAID SR-1010 является преемником предыдущего устройства SupremeRAID SR-1000 компании, которое имело интерфейс PCIe 3.0. Используя более быстрый интерфейс PCIe 4.0, SupremeRAID SR-1010 обеспечивает значительный прирост производительности. Последовательное чтение осталось неизменным на уровне 110 Гбит/с, но SupremeRAID SR-1010 может похвастаться скоростью последовательной записи до 22 Гбит/с, что в два раза выше, чем у SupremeRAID SR-1000.

 Что касается скоростей случайного чтения и записи, то GRAID оценивает их на уровне 19 млн IOPS и 1,5 млн IOPS соответственно. Таким образом, ожидается увеличение производительности чтения на 19% и записи на 83%.

 SupremeRAID SR-1010 на много превосходит самые высококлассные RAID-массивы. По данным GRAID Technology, SupremeRAID SR-1010 предлагает более чем в 8 раз более высокую скорость последовательного чтения и 5,5-кратную последовательную запись в сравнении с конкурентами.

 SupremeRAID SR-1010 имеет двухслотовую конструкцию. Карта NVMeoF RAID использует систему охлаждения с одним вентилятором. Согласно StorageReview, в SupremeRAID SR-1010 используется графический процессор Nvidia RTX A2000, который пришел на смену Nvidia T1000, используемому в SupremeRAID SR-1000.

 Новая карта SupremeRAID SR-1010 имеет максимальное потребление 70 Вт, что на 20 Вт выше, чем у его предшественника. SupremeRAID SR-1010 поддерживает массивы RAID 0, 1, 5, 6 и 10, как и предыдущая модель. Карта поддерживает до 32 подключенных твердотельных накопителей NVMe и операционные системы Linux, Windows Server 2019 и Windows Server 2022.

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 Карта SupremeRAID SR-1010 будет доступна с 1 мая у авторизованных партнеров GRAID Technology. Стоимость новинки пока остается неизвестна.

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