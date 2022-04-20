Челка станет отличительной чертой оригинальной модели iPhone 14

Компания Apple использует один и тот же дизайн дисплея с выемкой для своих флагманских телефонов, начиная с iPhone X в 2017 году. Грядущая серия iPhone 14 Pro, выпуск которой запланирован на эту осень, якобы сломает эту традицию и предложит корпус с вырезом под камеру в виде отверстия и улучшенные характеристики самой камеры.

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Ожидается, что Apple выпустит новую линейку iPhone в сентябре. Хотя до этого еще далеко, слухов о смартфонах ходит много. Сегодня известный инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что серия iPhone 14 будет оснащена модернизированной фронтальной камерой с автофокусом и более широкой диафрагмой f/1,9. Предыдущие слухи указывали на желание Apple отказаться от выреза. Куо имеет хороший послужной список в своих прогнозах относительно функций iPhone, поэтому его утверждениям с осторожностью, но стоит доверять.

Напомню, что iPhone 13 имеет камеру с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.2. В то время как автофокус позволит лучше отслеживать объект и поможет делать более четкие изображения с большего расстояния, более широкая диафрагма позволит большему количеству света попадать на датчик, улучшая качество селфи в ночное время.

Новая камера будет размещена в стандартном для смартфонов компании вырезе на оригинальной модели iPhone 14, в то время как версии Pro получат двойное отверстие в экране под камеру. Слухи также указывают на то, что в этом году Apple откажется от версии Mini. Это приведет к уменьшению возможности выбора для потребителей и повысит стоимость минимально возможной конфигурации смартфона.

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iPhone 14, вероятно, продолжат использовать те же чипсеты A15 Bionic, что и в прошлом году, но получат увеличенный до 6 ГБ объем оперативной памяти. В свою очередь, модели Pro получат модернизированный чип A16 и 48-мегапиксельную основную заднюю камеру, способную записывать видео в разрешении 8K и улучшенный цифровой зум.