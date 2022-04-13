Такой вывод напрашивается из заявления Micron об использовании данной памяти в будущих продуктах

Крупнейший производитель памяти и систем хранения данных Micron объявил сегодня о начале серийного производства новых микросхем памяти стандарта GDDR6X емкостью 16 Гб, которые работают со скоростью 21 Гбит/с. В пресс-релизе отмечается, что эти чипы предназначены для производства GeForce RTX 3090 Ti. Кроме того компания также заявляет, что работает над чипами GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с.

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Поскольку видеокарта RTX 3090 Ti является лучшей видеокартой на архитектуре Ampere, то можно предположить, что 24-гигабитная память GDDR6X, готовящаяся Micron, предназначена для других устройств. Учитывая, что Nvidia в настоящее время является единственной компанией, использующей GDDR6X, не так уж сложно прийти к выводу, что архитектура Nvidia следующего поколения станет первой использовать GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с.

Ранее Micron заявляла, что GDDR6X была создана в тесном сотрудничестве с Nvidia, но Nvidia не всегда будет единственным получателем данного типа памяти. GDDR6X идеально подходит для будущего, что подразумевает гораздо более широкое её распространение.

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Интересно, как GDDR6X будет конкурировать с другими типами памяти. Модули GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с уже находятся в производстве и имеют лучшую энергоэффективность. Samsung также упомянула о планах достичь скорости 27 Гбит/с для памяти GDDR6+, которая, возможно, получит уже название GDDR7.