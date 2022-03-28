В основе камеры будет лежать датчик Samsung ISOCELL HP1

Ранее в этом году появилось сообщение, что грядущий смартфон Motorola Frontier 22 громко заявит о себе и поразит пользователей своими характеристиками. Похоже, что запуск телефона приближается, и предполагаемое реальное изображение впервые появилось на просторах Интернета.

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Сообщается, что Frontier 22 будет оснащен основной камерой разрешением 200 МП, и появившееся изображение показывает, что телефон действительно имеет такой датчик. Интересно, что Frontier 22, похоже, имеет дизайн, аналогичный дизайну Xiaomi Civi, с одной крупной основной камерой и двумя меньшими объективами под ней.

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На данный момент на рынке представлены две 200-мегапиксельные камеры: Samsung ISOCELL HP1 и Omnivision OVB0B. Как и ожидалось, Motorola отдать предпочтение продукции компании Samsung с его крупным сенсором в 1/1,22 дюйма, собственным размером пикселя 0,64 мкм и возможностью объединения пикселей по схеме 16 в 1. На изображении видно, что Motorola объединила 200-мегапиксельный датчик HP1 объектив с диафрагмой f/2.2. Похоже, что у смартфона есть также оптическая стабилизация изображения, чего и стоило ожидать от телефона флагманского уровня Frontier 22.