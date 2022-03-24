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GeForce RTX 3090 Ti получит в комплекте специальный адаптер питания 3x8 pin на 16 pin
Он просто необходим для возможности передачи до 450 Вт мощности видеокарте
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 Согласно последним утечкам информации, новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti имеет TDP 450 Вт. При такой высокой потребляемой мощности даже двух 8-контактных разъемов будет недостаточно, такая конфигурация может обеспечить только 300 Вт мощности.

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 Это основное различие между картами RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Эталонная видеокарта Founders Edition текущей флагманской модели, выпущенная в 2020 году, имеет 12-контактный разъем. Она поставляется с адаптером питания с 8-контактного на 12-контактный. Этого достаточно для TDP 350 Вт, поскольку карта помимо непосредственного подключения к блоку питания, получает 75 Вт мощности через разъем PCIe.

 Для RTX 3090 Ti с TDP выше на 100 Вт потребуются три 8-контактных кабеля питания или встроенная реализация 12VHPWR (12+4 или 16-контактный) PCIe Gen5. Однако блоки питания с подобными разъемами не будут доступны во время выхода GeForce RTX 3090 Ti, запуск которой состоится уже 29 марта. По этой причине потребуется специальный адаптер.

 Адаптер будет обеспечивать мощность 450 Вт, что в сочетании с разъемом PCIe позволит передать карте до 525 Вт. Такой запас будет очень к стати, так как некоторые разогнанные модели RTX 3090 TI наверняка достигнут потребления 500 Вт.

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 Напомню, что видеокарта GeForce RTX 3090 Ti оснащена графическим процессором GA102-350 со всеми включенными 10752 ядрами CUDA. Это первая RTX модель от NVIDIA с памятью стандарта GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и новым разъемом питания. RTX 3090 Ti должна стать последним флагманским представителем семейства Ampere до того, как NVIDIA выпустит свои графические процессоры нового поколения в конце этого года.

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