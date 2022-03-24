К сожалению подробностей о новинке практически нет

За последний год Samsung подала заявки на несколько патентов, намекающих на планы компании вывести на рынок новое складное устройств дизайн. Похоже, что это наверняка произойдет, поскольку усилившийся поток новостей убедительно указывает на третий складной телефон от Samsung.

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Согласно сообщению ресурса Galaxy Club, в этом году Samsung собирается выпустить новый складной телефон, возможно, одновременно с Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, дебют которых запланирован на август на очередном мероприятии Galaxy Unpacked. Предположительно, это устройство находится в стадии разработки и вскоре будет готово к запуску в производство.

Таким образом, в этом году Samsung выпустит три складные модели: B4, Q4 и N4. B4 означает Galaxy Z Flip4, Q4 - Galaxy Z Fold4, а N4 станет новым, пока неназванным складным смартфоном. Известный инсайдер Ice Universe считает, что это устройство носит кодовое название «Diamond». Возможно, что это новое устройство может быть доступно только в ограниченном количестве и станет нишевым продуктом.

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Что касается характеристик самого устройства, то о них известно немногое. Слухи в настоящее время витают вокруг большого форм-фактора в стиле раскладного планшета или слайдера.