Анонс новинки назначен на 27 марта

Компания Samsung готовит к выходу еще один смартфон серии Galaxy M, параллельно обнародовав цены на модели Galaxy M23 5G и Galaxy M33 5G. Как и в линейке Galaxy A, следующим смартфоном Samsung серии Galaxy M станет Galaxy M53, который также получит поддержку сетей пятого поколения 5G.

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В то время как сама компания еще не раскрыла никаких спецификаций Galaxy M53 5G, пользователь запрещенного в России Twitter Йогеш Брар сделал это вместо Samsung. Брар сообщил, что Samsung Galaxy M53 5G получит большой 6,7-дюймовый sAMOLED дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 Гц. Предположительно, в телефоне будет использоваться чипсет Dimensity 900 от MediaTek. Объем оперативной памяти смартфона составит 8 ГБ, а встроенный накопитель будет иметь объем 128 ГБ или 256 ГБ. Интересно, что в Geekbench засветился Galaxy M53 5G с 6 ГБ оперативной памяти. В качестве основной камеры будет использоваться датчик на 108 мегапикселей, компанию которому составят сверхширокоугольный объектив на 8 МП и два датчика на 2 МП. Фронтальная камера получит датчик разрешением 32 МП.

Также согласно информации инсайдера Galaxy M53 5G получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Стоит правда отметить, что самого зарядного устройства в комплекте не будет. В качестве программной оболочки будет выступать новейшая One UI 4.1 на базе Android 12. Ожидается, что Samsung представит Galaxy M53 5G во Вьетнаме 27 марта.

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