Кроме того, компания анонсировала суперчип Grace, включающий GPU H100 и собственно сам процессор Grace

Сегодня на мероприятии GTC были представлены графические процессоры Nvidia Hopper H100 вместе с суперчипами Grace. Новые модели графических процессоров легко масштабируются, и Nvidia предлагает различные решения с несколькими графическими процессорами для удовлетворения различных потребностей центров обработки данных. Графический процессор H100 имеет значительные улучшения по сравнению с моделями Ampere A100 2020 года, особенно, что касается FP операций.

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GPU Nvidia H100 изготавливается по 4-нм техпроцессу компании TSMC и имеет размер кристалла 814 мм², что на 14 мм² меньше, чем у A100. Это первый графический процессор Nvidia с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, а также более скоростным форм-фактором SXM. Сам GPU содержит более 80 миллиардов транзисторов, что почти на 50% больше, чем у Ampere. H100 также имеет 132 кластера с 16896 ядрами CUDA для карт SXM и 14592 ядрами CUDA для PCIe 5.0, что более чем в два раза превышает их количество в предыдущем поколении.

Кэш L2 также претерпел изменение и увеличился с 40 МБ до 50 МБ, но шина памяти осталась прежней 5120 битной, а объем памяти HBM3 составляет 80 ГБ с пропускной способностью 3 или 2 ТБ/с в зависимости от форм-фактора. Версия SXM имеет 528 тензорных ядер и потребляет 700 Вт, в то время как версия PCIe имеет только 456 тензорных ядер и ограничена мощностью TGP 350 Вт.

Что касается FP производительности, то графический процессор H100 показывает скорость 4 PFLOPS в режиме FP8 (в 6 раз больше по сравнению с A100), 2 PFLOPS в режиме FP16 (в 3 раза больше по сравнению с A100), 1 PFLOPS в режиме TF32 (в 3 раза больше по сравнению с A100) и 60 TFLOPS в режиме FP64/FP32 (в 3 раза больше, чем A100).

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Кроме того Nvidia планирует выпустить суперчип Grace Hopper, который сочетает в себе графический процессор H100 и процессор Grace, соединенные вместе через NVLink со скоростью 900 ГБ/с. Суперчип Grace включает два процессора Grace со 144 ARM ядрами, пропускной способностью памяти LPDDR5x 1 ТБ/с и 396 МБ встроенной кэш-памяти. Этот суперчип может работать в паре с восемью графическими процессорами Hopper, но такие конфигурации будут доступны не ранее третьего квартала 2023 года, в то время как поставки графических процессоров Nvidia Hopper начнутся в третьем квартале текущего года.