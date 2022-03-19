Компания Huawei представила умный дверной замок Smart Door Lock Pro с 3D-распознаванием лица. Huawei утверждает, что дверь откроется менее чем за две секунды, а ложное срабатывание устройство дает только один из миллиона результатов.
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Умный замок работает под управлением операционной системы HarmonyOS для дополнительной безопасности и использует 3D-камеру с сенсором глубины от флагманского смартфона Huawei P50 Pro. Замок использует в работе искусственный интеллект и алгоритм, который динамически обучается, улучшая распознавание лиц с течением времени.
Камера может захватывать до 307 200 точек глубины для точного сканирования лица. Благодаря широкому углу обзора в 150° камера подойдет любому человеку ростом от 1,2 до 2 м. Камера адаптируется к свету, то есть она должна работать как при ярком, так и при слабом освещении.
Smart Door Lock Pro имеет 3,97-дюймовый дисплей, поэтому пользователю можно видеть, кто находится у двери. Кроме того, владелец помещения может получать видеоуведомления на подключенное смарт-устройство. Помимо распознавания лиц, для открывать дверь можно с помощью отпечатка пальца, смартфона или умных часов, карты NFC, пароля или физического ключа.
Другие функции умного замка включают автоматическую блокировку, а HarmonyOS позволяет запускать другие устройства умного дома, например включать свет. В замке установлена двухэлементная литиевая батарея емкостью 8800 мАч, обеспечивающая срок службы устройства до шести месяцев при повседневном использовании.
Стоимость Huawei Smart Door Lock Pro в настоящее время не указывается. Также неясно, когда устройство будет доступно и в каких странах.