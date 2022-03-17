Об этом сообщает ресурс 3DCenter

Стоимость видеокарты RTX 3090, являющейся самой мощной в линейке NVIDIA на данный момент, снизилась до 2000 евро. Такая цена указана сейчас в немецких и австрийских магазинах. Это означает, что карта всего на 20% дороже, чем текущая рекомендованная производителем розничная цена в 1649 евро, или на 30% выше, чем начальная рекомендованная производителем розничная цена.

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Анализ показывает, что RTX 3090 не видела такой цены с августа 2021 года, после достижения пика в 3200 евро в мае того же года. Цены на флагманские графические карты RTX 30 планомерно снижаются с начала этого года, и есть все шансы увидеть еще более низкие цены в ближайшие недели.

Кроме того, есть сообщение Wccftech о том, что NVIDIA проинформировала своих партнеров о предстоящем снижении цен на некоторые графические процессоры на 8-12%. Сайт не конкретизирует, на какие графические процессоры повлияет новая цена. Это изменение, скорее всего, вступит в силу в ближайшие недели, как только текущий запас будет исчерпан.

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В целом, прогноз цен на видеокарты на ближайшие пару недель положительный. Цены должны продолжать падать, в то время как доступность улучшаться. Это к тому же не учитывает тот факт, что и NVIDIA, и AMD вскоре выпустят новые графические процессоры для настольных ПК, что может привести к дальнейшему снижению цен.