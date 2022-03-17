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Mushkin представила SSD накопители Vortex Redline со скоростью чтения 7415 МБ/с
Новинка будет представлена в трех версиях: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ
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 Компания Mushkin анонсировала новую линейку твердотельных накопителей, предназначенных для геймеров и других пользователей, которым требуется высокая производительность. Новые накопители серии Vortex Redline не только обеспечивают скорость последовательного чтения до 7415 МБ/с, что делает их одними из самых быстрых в отрасли накопителей PCIe 4.0 x4, способных конкурировать с лучшими доступными твердотельными накопителями, но также оснащены тонким теплораспределителем из графена, которые позволяют устанавливать эти системы хранения в ноутбуки.

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 Заявленная производителем скорость работы довольно неплохо смотрится на фоне скорости 7000 МБ/с, имеющейся у популярных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, таких, как Samsung 980 Pro и Kingston KC3000.

 Доступные в конфигурациях 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, накопители Mushkin Vortex Redline основаны на контроллере InnoGrit Rainer IG5236 в паре с памятью 3D TLC NAND. Накопители выпускаются в форм-факторе M.2 2280, имеют интерфейс PCIe 4.0 x4.

 Инженерам Mushkin удалось выжать максимум из производительности, обещанной контроллером InnoGrit IG5236. SSD накопитель Mushkin Vortex Redline емкостью 2 ТБ имеет скорость последовательного чтения/записи 7415/6800 МБ/с, а скорость произвольных записи и чтения составляет 730/1130 тысяч операций ввода-вывода в секунду. Диски меньшей емкости несколько медленнее, но также очень быстры.

 Однако есть у новинок и определенные минусы. Накопители имеют значение DWPD на уровне 0,26 для младшей модели и 0,27 для старшего представителя линейки в течение пятилетнего гарантийного периода, что соответствует недорогим твердотельным накопителям, но ниже по сравнению с другими твердотельными накопителями премиум-класса.

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 Бесспорным преимуществом накопителей Vortex Redline от Mushkin является их цена. Младшая версия с объемом памяти 512 ГБ стоит 77,89 долларов, тогда как рекомендованная стоимость версии объемом 1 ТБ составляет 124,99 долларов. Данные рекомендованные розничные цены ниже по сравнению с твердотельными накопителями Samsung 980 Pro.

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#ssd #твердотельные накопители #mushkin #ссд
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