Покупателям за пределами Китая достанется версия только с 256 ГБ внутренней памяти

Компания Xiaomi наконец выпустила свой новый флагманский смартфон на глобальный рынок. В Китае новинку можно было приобрести еще в декабре прошлого года. Напомню, что смартфон работает на последнем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, имеет большой 6,73-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, Xiaomi 12 Pro оснащается оперативной памятью стандарта LPDDR5 и быстрым внутренним накопителем UFS 3.1. За фото и видео возможности телефона отвечают три камеры разрешением по 50 Мп. За автономную работу всего этого великолепия отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Интересно, что глобальная версия смартфона не получит зеленую расцветку с эффектом кожи, которую компания продает на родном для себя китайском рынке. Кроме того, Xiaomi не будет предлагать версию смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а покупателям по всему миру достанется версия с 256 ГБ памяти.

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Что касается программной начинки, то Xiaomi 12 Pro запускается по всему миру с новейшей оболочкой MIUI 13 на базе Android 12. Таким образом, смартфон должен получить как минимум обновление до Android 14.