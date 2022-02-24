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Флагманские видеокарты серии RTX 40 потребуют блок питания мощностью 1500 Вт
Это связано с тем, что их потребление составит порядка 850 Вт
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 Еще в январе появились слухи о том, насколько прожорливыми будут видеокарты серии GeForce RTX 40 от Nvidia. В то время упоминалось о потреблении до 600 Вт моделями RTX 4090 и RTX 4090 Ti, что потребует наличия в системе блока питания мощностью 1200 Вт. Такая мощность учитывает пиковую производительность видеокарты и гарантирует, что остальные компоненты системного блока будут также иметь высокий запас мощности для бесперебойной работы.

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 Принимая во внимание, что GeForce RTX 3090 требуется 350 Вт для работы, и последние слухи о том, что видеокарты поколения Lovelace будут предлагать производительность в 2-2,5 раза больше, чем Ampere, то неудивительно, что потребление 700-800 Вт для топовых карт с GPU AD102 является чем-то маловероятным. Инсайдер kopite7kimi заявил, что, хотя значение TGP в 850 Вт было слухом, он слышал о значениях 450 Вт, 600 Вт и 800 Вт для RTX 4080, RTX 4080 Ti и RTX 4090 соответственно. Более того, инсайдер не исключает, что понадобится даже более мощный блок питания, вплоть до 1500 Вт, чтобы позволить RTX 4090 Ti раскрыть весь свой потенциал.

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 Инсайдер Greymon55 в свою очередь сообщает, что видеокарты Lovelace должны быть выпущены в сентябре, и за это время будет множество утечек, дающих представление о реальных возможностях серии GeForce RTX 40.

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2
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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
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Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
13:00
И когда я "нахваливал" Путина до сегодняшних событий, клоун? Расскажи-ка, пожалуйста.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Арсений Иголкин
12:57
Не впечатляет пока отставание.
Процессоры Intel Alder Lake заняли первые 10 мест в рейтинге PassMark
NOFX
12:57
А я себе макароны купил. Вдруг завтра подорожают.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Антон вырезай его
12:56
бот детектед
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
NOFX
12:55
Такой бред даже читать не хочется 😁
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Антон вырезай его
12:54
боты работают
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
omoikane
12:54
было уже такое после Крыма люди тогда сильно попали с такими покупками. Видно забыли уже.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Manager
12:53
Я себе кофеварку сегодня заказал. Понял, что дальше ждать нельзя.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Антон вырезай его
12:52
бот хочет почистить от ботов. многоходовочка
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Антон вырезай его
12:51
замечено, что в сложные моменты, активируются боты, на всех ресурсах. ща он будет нахвалить путена и тд
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
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