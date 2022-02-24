Это связано с тем, что их потребление составит порядка 850 Вт

Еще в январе появились слухи о том, насколько прожорливыми будут видеокарты серии GeForce RTX 40 от Nvidia. В то время упоминалось о потреблении до 600 Вт моделями RTX 4090 и RTX 4090 Ti, что потребует наличия в системе блока питания мощностью 1200 Вт. Такая мощность учитывает пиковую производительность видеокарты и гарантирует, что остальные компоненты системного блока будут также иметь высокий запас мощности для бесперебойной работы.

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Принимая во внимание, что GeForce RTX 3090 требуется 350 Вт для работы, и последние слухи о том, что видеокарты поколения Lovelace будут предлагать производительность в 2-2,5 раза больше, чем Ampere, то неудивительно, что потребление 700-800 Вт для топовых карт с GPU AD102 является чем-то маловероятным. Инсайдер kopite7kimi заявил, что, хотя значение TGP в 850 Вт было слухом, он слышал о значениях 450 Вт, 600 Вт и 800 Вт для RTX 4080, RTX 4080 Ti и RTX 4090 соответственно. Более того, инсайдер не исключает, что понадобится даже более мощный блок питания, вплоть до 1500 Вт, чтобы позволить RTX 4090 Ti раскрыть весь свой потенциал.

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Инсайдер Greymon55 в свою очередь сообщает, что видеокарты Lovelace должны быть выпущены в сентябре, и за это время будет множество утечек, дающих представление о реальных возможностях серии GeForce RTX 40.