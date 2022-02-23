Утечка произошла благодаря консоли Google Play

Сегодня появилась новая информация о смартфоне Galaxy A33 5G благодаря консоли Google Play. Galaxy A33 5G должен стать приемником продающегося сейчас Galaxy A32 5G.

реклама

Согласно информации консоли Google Play, смартфон Galaxy A33 5G основан на чипсете Samsung S5E8825, являющимся кодовым названием Exynos 1200. Как показано на снимке экрана ниже, чипсет Exynos 1200 имеет два ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц. Кроме того, Exynos 1200 содержит графический процессор Mali-G68, работающий на максимальной тактовой частоте 1 ГГц. Кроме того, Galaxy A33 5G оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Хотя Samsung наверняка представит модели с несколькими конфигурациями памяти.

К сожалению, в консоли Google Play нет подробностей об объеме внутренней памяти Galaxy A33 5G. Также стало известно, что смартфон имеет дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей с плотностью пикселей 450 точек на дюйм. Если опираться на предыдущие утечки, то Samsung оснастила Galaxy A33 5G 6,4-дюймовым AMOLED экраном.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

В консоли Google Play также упоминается, что Galaxy A33 5G работает под управлением ОС Android 12 и оболочки One UI 4. Точной даты выхода смартфона пока нет, но предполагается, что это произойдет в ноябре.