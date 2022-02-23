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В сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy A33 5G: Exynos 1200 и 6 ГБ ОЗУ
Утечка произошла благодаря консоли Google Play
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 Сегодня появилась новая информация о смартфоне Galaxy A33 5G благодаря консоли Google Play. Galaxy A33 5G должен стать приемником продающегося сейчас Galaxy A32 5G.

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 Согласно информации консоли Google Play, смартфон Galaxy A33 5G основан на чипсете Samsung S5E8825, являющимся кодовым названием Exynos 1200. Как показано на снимке экрана ниже, чипсет Exynos 1200 имеет два ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц. Кроме того, Exynos 1200 содержит графический процессор Mali-G68, работающий на максимальной тактовой частоте 1 ГГц. Кроме того, Galaxy A33 5G оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Хотя Samsung наверняка представит модели с несколькими конфигурациями памяти.

 К сожалению, в консоли Google Play нет подробностей об объеме внутренней памяти Galaxy A33 5G. Также стало известно, что смартфон имеет дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей с плотностью пикселей 450 точек на дюйм. Если опираться на предыдущие утечки, то Samsung оснастила Galaxy A33 5G 6,4-дюймовым AMOLED экраном.

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 В консоли Google Play также упоминается, что Galaxy A33 5G работает под управлением ОС Android 12 и оболочки One UI 4. Точной даты выхода смартфона пока нет, но предполагается, что это произойдет в ноябре.

#samsung #смартфоны #смартфоны 5g #exynos 1200 #galaxy a23 #galaxy a33
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