Согласно тестам, новинка от Mediatek станет серьезным конкурентом флагманскому чипсету Snapdragon 888 от Qualcomm

Как известно, Dimensity 9000 будет являться флагманским чипсетом, однако, компания Mediatek также подготовила к запуску более доступную модель серии Dimensity 8000. Чипсет был анонсирован еще в декабре на мероприятии по запуску Dimensity 9000, и слухи о том, что Dimensity 8100 также находится в разработке, уже на подходе.

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Согласно китайскому источнику It's Fat, серия MediaTek Dimensity 8000 будет официально запущена 1 марта. Компания еще не подтвердила эту дату, но она подтверждается Digital Chat Station. Информация о MediaTek Dimensity 8000 и 8100 несколько противоречива. Digital Chat Station утверждает, что новые чипсеты будут построены на 5-нм техпроцессе TSMC вместо 4-нм техпроцесса, лежащего в основе Dimensity 9000. В свою очередь It's Fat намекает, что чип может быть построен на том же техпроцессе, что и Dimensity 9000 на архитектуре ARM V9, но без суперъядра X2 и с заменой графического процессора Mali G710 на G510.

Важно отметить, что характеристики Dimensity 8000, раскрытые до сих пор, также характерны для Dimensity 8100, поскольку последний является просто разогнанным вариантом первого. Согласно утечкам, Dimensity 8100 найдет применение в Redmi K50 и Realme GT Neo 3.

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Digital Chat Station также опубликовал первые результаты тестов Dimensity 8000. Чипсет MediaTek набрал в общей сложности 820230 баллов, при этом оценка ЦП составила 197563 балла, а оценка графического процессора - 315470 баллов. Хотя эти цифры относятся к предсерийному образцу, они соответствуют флагманскому чипсету Qualcomm Snapdragon 888, что является отличным результатом для модели среднего уровня.