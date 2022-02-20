Оригинальная версия Find X5 в свою очередь получит чипсет Snapdragon 8 gen 1

Компания OPPO подтвердила, что серия Find X5 будет запущена в ближайшее время, скорее всего после мероприятия MWC 2022. Ранее в сети было высказано предположение, что производитель решил использовать чипсеты Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 для своей новой линейки, но точно сказать никто не мог. Теперь OPPO официально объявила, что оснастит приемников Find X3 и X3 Pro обоими чипсетами. Кроме того, некоторые утечки утверждали, что недавно разработанный сопроцессор OPPO MariSilicon X совместим только с Snapdragon 8 Gen 1, а Dimensity 9000 такой возможности не имеет.

реклама

Компания также теперь подтвердила это. В Find X5 Pro отсутствует MariSilicon, тогда как Find X5 с Snapdragon 8 Gen 1 его имеет. С другой стороны, OPPO также намекнула на «Флагманский телефон Find X5 Pro с двухъядерным процессором обработки изображений».

Это может иметь смысл, поскольку серия Find X традиционно ориентирована на фотографические возможности, а сопроцессор как раз рассчитан на повышение производительности в этой сфере. С другой стороны, похоже, что компания хочет стать первой, выпустившей флагман с чипсетом Dimensity 9000.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Всё выше сказанное конечно радует, но для многих поклонников OPPO за пределами Китая такой ход может быть не очень радостным. Телефоны последнего поколения с процессором Dimensity 1200 не стали популярны на мировом рынке, и существует вероятность, что X5 Pro Dimensity Edition может стать эксклюзивом для китайского рынка.