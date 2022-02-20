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OPPO Find X5 Pro станет первым в мире смартфоном с чипсетом Dimensity 9000
Оригинальная версия Find X5 в свою очередь получит чипсет Snapdragon 8 gen 1
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 Компания OPPO подтвердила, что серия Find X5 будет запущена в ближайшее время, скорее всего после мероприятия MWC 2022. Ранее в сети было высказано предположение, что производитель решил использовать чипсеты Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 для своей новой линейки, но точно сказать никто не мог. Теперь OPPO официально объявила, что оснастит приемников Find X3 и X3 Pro обоими чипсетами. Кроме того, некоторые утечки утверждали, что недавно разработанный сопроцессор OPPO MariSilicon X совместим только с Snapdragon 8 Gen 1, а Dimensity 9000 такой возможности не имеет.

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 Компания также теперь подтвердила это. В Find X5 Pro отсутствует MariSilicon, тогда как Find X5 с Snapdragon 8 Gen 1 его имеет. С другой стороны, OPPO также намекнула на «Флагманский телефон Find X5 Pro с двухъядерным процессором обработки изображений».

 Это может иметь смысл, поскольку серия Find X традиционно ориентирована на фотографические возможности, а сопроцессор как раз рассчитан на повышение производительности в этой сфере. С другой стороны, похоже, что компания хочет стать первой, выпустившей флагман с чипсетом Dimensity 9000.

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 Всё выше сказанное конечно радует, но для многих поклонников OPPO за пределами Китая такой ход может быть не очень радостным. Телефоны последнего поколения с процессором Dimensity 1200 не стали популярны на мировом рынке, и существует вероятность, что X5 Pro Dimensity Edition может стать эксклюзивом для китайского рынка.

#mediatek #oppo #snapdragon 8 gen 1 #snapdragon 8 gen1 #dimensity 9000 #find x5
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