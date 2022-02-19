В списке указаны десятки смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi, однако это не окончательный список, и он может измениться

Портал Xiaomiui опубликовал новый список смартфонов, которые должны получить будущую версию ОС Android 13, уже выпущенную Google для разработчиков. Обычно Google выпускает стабильные обновления ОС Android осенью, но Xiaomi требуется еще несколько месяцев, чтобы начать обновление своих устройств. Например, компания только сейчас запустила свою программу обновления на Android 12 и MIUI 13, а, например, Xiaomi 11T Pro в настоящее время начал получать сборки по программе Mi Pilot.

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Стоит подчеркнуть, что список Xiaomiui не является официальным. Однако сайт публикует списки со ссылкой на внутреннюю информацию от MIUI и Xiaomi. Другими словами, список в целом должен быть правильным и обоснованным. Предположительно, Xiaomi не начнет выпускать обновления до Android 13 до начала 2023 года.

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В любом случае все последние флагманские смартфоны такие, как серии Mi 11 и Xiaomi 12, получат Android 13. Кроме того Xiaomiui считает, что Xiaomi обновит серии 11T, 11X и Civi до Android 13. Список устройств брендов POCO и Redmi на обновление до Android 12 также довольно внушительный. К сожалению, очень популярные в нашей стране смартфоны серий POCO X3 и Redmi Note 9 не получат официальной прошивки на Android 12.