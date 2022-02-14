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Xiaomi выпустила смартфон Redmi 10 2022 на базе чипсета Helio G88
Новинка является практически копией Redmi Note 11 4G
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 Xiaomi анонсировала Redmi 10 2022 года, информация о котором просочилась еще в декабре. Как и ожидалось, Redmi 10 2022 года является глобальной версией Redmi Note 11 4G, который Xiaomi продает в Китае.

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 Основой Redmi 10 2022 является чипсет Helio G88 от MediaTek. Смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDRR4X, а также 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти eMMC. Для сравнения, оригинальный Redmi 10 комплектовался 6 ГБ оперативной памяти. IPS дисплей "новинки" разрешением 1080p имеет диагональ 6,5-дюйма, переменную частоту обновления от 45 Гц до 90 Гц и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. IPS-дисплей. Redmi 10 2022 имеет блок камер на задней стороне, включающий основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную на 8 МП, датчик глубины на 2 МП и макродатчик на 2 МП. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч.

 Фронтальная камера представлена 8 МП датчиком, а сканер отпечатков пальцев находится сбоку в кнопке включения/выключения телефона. Как и предшественник Redmi 10 2022 поставляется с оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11.

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 Xiaomi заявляет, что Redmi 10 2022 будет доступен в тех же цветах, что и его предшественник: Carbon Grey, Pebble White и Sea White. Сколько стоит Redmi 10 2022 в компании не сообщили, но предыдущая модель продается по цене менее 200 евро.

#xiaomi #mediatek #redmi note 11 #redmi 10 #helio g88
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