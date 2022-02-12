При этом видеокарта от AMD должна быть гораздо производительнее

Graphically Challenged снова сделала несколько интригующих прогнозов в отношении цен и производительности видеокарт следующего поколения. Несколько месяцев назад данный пользователь Twitter опубликовал прогнозируемые значения цен MSRP для грядущей серии игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 40, которая будет основана на архитектуре Lovelace. Прогнозируемая цена флагманской видеокарты GeForce RTX 4090, которая должна быть оснащена графическим процессором AD102, ориентировочно составляет 2999 долларов США, в то время как самая дешевая карта в серии GeForce RTX 4050 оценивалась в 279 долларов США. Однако нестабильность на рынке видеокарт привела к тому, что TechTuber пересмотрел прогнозы для RTX 4090, а также предположил стоимость AMD Radeon RX 7900 XT.

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Теперь стоимость GeForce RTX 4090 оценивается в 1899 долларов с предполагаемым анонсом в сентябре и доступностью в октябре. Хотя эта цена на 400 долларов выше первоначальной го значения MSRP для RTX 3090, это будет неплохой ценой, если геймерам удастся приобрести ее по этой цене по сравнению с текущими завышенными ценами на GPU, вызванными бумом майнинга криптовалют и спекулянтами. Что касается AMD Radeon RX 7900 XT на архитектуре RDNA 3 и графическом процессоре Navi 31, то, по оценкам Graphicly Challenged, она будет лишь немного дороже, чем RTX 4090, и получит стоимость 1999 долларов. Анонс предполагается в декабре, а доступность для покупки в первом квартале 2023 года.

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Прогноз разности цен между RTX 4090 и RX 7900 XT сделан с учетом несоответствия их производительности. Полагается, что AMD будет на 20% мощнее, это является более чем значительным отрывом. Это кажется довольно смелым заявлением, поскольку RTX 3090 и RX 6900 XT, как правило, одинаково показывают себя в играх. Но грядущая RX 7900 XT будет использовать многочиповую модульную конструкцию, которая предлагает в три раза больше потоковых процессоров, чем RX 6900 XT - 15 360 против 5120, так что это должна быть очень мощная видеокарта.