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Прогнозируемые цены RTX 4090 и RX 7900 XT составляют около 2000 долларов
При этом видеокарта от AMD должна быть гораздо производительнее
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 Graphically Challenged снова сделала несколько интригующих прогнозов в отношении цен и производительности видеокарт следующего поколения. Несколько месяцев назад данный пользователь Twitter опубликовал прогнозируемые значения цен MSRP для грядущей серии игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 40, которая будет основана на архитектуре Lovelace. Прогнозируемая цена флагманской видеокарты GeForce RTX 4090, которая должна быть оснащена графическим процессором AD102, ориентировочно составляет 2999 долларов США, в то время как самая дешевая карта в серии GeForce RTX 4050 оценивалась в 279 долларов США. Однако нестабильность на рынке видеокарт привела к тому, что TechTuber пересмотрел прогнозы для RTX 4090, а также предположил стоимость AMD Radeon RX 7900 XT.

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 Теперь стоимость GeForce RTX 4090 оценивается в 1899 долларов с предполагаемым анонсом в сентябре и доступностью в октябре. Хотя эта цена на 400 долларов выше первоначальной го значения MSRP для RTX 3090, это будет неплохой ценой, если геймерам удастся приобрести ее по этой цене по сравнению с текущими завышенными ценами на GPU, вызванными бумом майнинга криптовалют и спекулянтами. Что касается AMD Radeon RX 7900 XT на архитектуре RDNA 3 и графическом процессоре Navi 31, то, по оценкам Graphicly Challenged, она будет лишь немного дороже, чем RTX 4090, и получит стоимость 1999 долларов. Анонс предполагается в декабре, а доступность для покупки в первом квартале 2023 года.

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 Прогноз разности цен между RTX 4090 и RX 7900 XT сделан с учетом несоответствия их производительности. Полагается, что AMD будет на 20% мощнее, это является более чем значительным отрывом. Это кажется довольно смелым заявлением, поскольку RTX 3090 и RX 6900 XT, как правило, одинаково показывают себя в играх. Но грядущая RX 7900 XT будет использовать многочиповую модульную конструкцию, которая предлагает в три раза больше потоковых процессоров, чем RX 6900 XT - 15 360 против 5120, так что это должна быть очень мощная видеокарта.

#amd #nvidia #видеокарты #rdna 3 #видеокарты nvidia #видеокарты amd #lovelace #geforce rtx 4090 #radeon rx 7900 xt
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no_fate
15:20
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_KVV
15:20
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Твоя мамка
15:20
ля чо им надо забирайте обратно нахер свой Крым долбасс вмз энр днр или как там эти города из трех букв называется. Нам в Москве и Питере это нахер не нужно
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smash526
15:18
напрасно ты так, у вас и игры дешевле, впн рулит
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15:08
К Ванге не ходи! Прирост производительности новых карт составит 1000%, а цена будет в районе 50 - 100$. И кстати, майнеры будут бесплатно возвращать карты через Авито, а перекупщики и сетевые магазины...
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
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