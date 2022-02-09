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Графический процессор Nvidia GH100 Hopper получит более 140 миллиардов транзисторов
Кроме того, одна из моделей будущей линейки может получить до 233 ГБ видеопамяти HBM2
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 Первые слухи о графической архитектуре Nvidia Hopper появились довольно давно. Планируется, что графический процессор GH100 Hopper придет на смену GA100 Ampere и будет ориентирован на высокопроизводительные вычисления (HPC), в то время как его потребительским аналогом, как ожидается, будет GPU AD102 Lovelace. Ранее в сети появилась предварительная информация о размере кристалла GH100, а теперь появилась возможность узнать количество транзисторов.

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 Информация поступила из форума Chiphell. По правде говоря, в сообщении не упоминается ни GPU GH100 или название архитектуры, но написано: "140 миллиардов + действительно страшно, суперядерная бомба". Но нетрудно догадаться, что в значительной степени имеется в виду грядущий 5-нм графический чип от Nvidia. Если это правда, то количество транзисторов в Hopper примерно в 2,58 раза больше, чем у GA100 Ampere с его 54,2 миллиардами и в 2,4 раза больше, чем у AMD Aldebaran Instinct MI200 с его 58,2 миллиардами.

 Напомню, что недавно известный инсайдер @kopite7kimi в Твиттере заявил, что GH100 может иметь площадь кристалла чуть меньше 1000 мм2. Однако, текущие значения предела литографии в 858 мм2 делают его заявление несколько сомнительным. Если каким-то образом предположить, что площадь кристалла составляет 900 мм2, то GH100 Hopper может иметь невероятные 150 миллионов транзисторов на мм2 при использовании 5-нм техпроцесса. Ресурс 3DCenter подсчитал, что GPU получит 486 или 972 миллиона транзисторов на каждый шейдерный мультипроцессор из общих 144 SM в зависимости от того, будет ли у GH100 70 или 140 миллиардов транзисторов.

 Эти может свидетельствовать, что Hopper будет иметь конструкцию MCM, как предполагалось ранее, однако, некоторые слухи указывают на то, что чип получит монолитный кристалл. Таким образом, на данный момент конструкция графического процессора остается загадкой.

 В недавней статье, опубликованной в журнале ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, Nvidia поднимает вопрос объединения рабочих нагрузок глубокого обучения (DL) на основе FP16 и рабочих нагрузок HPC на основе FP32 на одном графическом процессоре. В документе описываются преимущества встроенной архитектуры графического процессора (COPA-GPU) с дизайном MCM, а также упоминается таинственный GPU-N с 8576 ядрами CUDA и 100 ГБ видеопамяти HBM2.

 Nvidia также упомянула на несколько моделей с кэшем LLC размером от 60 МБ (в GPU-N) до 1920 МБ (в COPA-GPU 5) и емкостью памяти от 100 ГБ до 233 ГБ. Конечно, большая часть из описанного является чисто теоретической, но возможно, что некоторые из этих вариантов станут моделями семейства Hopper.

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 Ожидается, что Nvidia расскажет об архитектуре Hopper в целом и о графическом процессоре GH100 в частности во время мероприятия GTC 2022 21 марта.

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