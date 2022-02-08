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Память DDR5 удалось разогнать до скорости DDR5-9560
Таким образом, достижение заветной скорости DDR5-10000 остается делом ближайшего времени
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 Сегодня стало известно об очередном рекорде в разгоне памяти DDR5, который принадлежит оверклокеру 林大餅Bing, превысившему предыдущий показатель DDR5-8888. Для получения нового рекорда использовалась память G.Skill Trident Z5, которую удалось разогнать до скорости DDR5-9560. Это всего на 440 МГц меньше, чем достижение психологической отметки DDR5-10000.

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 В аппаратной части испытательного стенда мало что изменилось. Система включала процессор Core i9-12900K, топовую материнскую плату Asus ROG Maximus Z690 Apex и модуль памяти G.Skill Trident Z5 (F5-6000U4040E16G). И конечно оверклокеру понадобились большие объемы жидкого азота.

 В своем предыдущем рекорде 林大餅Bing, как было сказано, он достиг скорости DDR5-8888, увеличив задержки таймингов с 40-40-40-76 до 88-88-88-88. Однако на этот раз тайминги пришлось изменить еще больше. Оверклокер выставил значения основных таймингов 127-120-120-120, чтобы добиться достаточной стабильности при работе на скорости DDR5-9560. 林大餅Bing потребовалось всего две недели, чтобы побить предыдущий рекорд, и он уже в одном шаге от желанной отметки DDR5-10000.

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 Не последнюю роль в достижении рекордов играет память производства G.Skill, являющейся на данный момент самой быстрой на рынке. Компания уже анонсировала выход комплектов памяти DDR5-6400 C32 и DDR5-7000 C40. Но учитывая сложную ситуацию на полупроводниковом рынке и дефицит компонентов, стоимость такой памяти будет заоблачной. Возможно, что положительную роль в деле снижения цены нового типа памяти станет выход процессоров Ryzen 7000 от AMD во второй половине года, которые создадут конкуренцию первым настольным процессорам Intel Alder Lake с поддержкой DDR5.

#ddr5 #оперативная память #g.skill
2
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