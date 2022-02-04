Об этом свидетельствует их появление в нескольких иностранных магазинах

Европейские розничные магазины начали предлагать материнские платы Supermicro серии MBD-X13SAE на основе еще не анонсированного чипсета Intel W680. Этот набор микросхем предназначен для будущих процессоров Intel Xeon серии E-3300 с сокетом LGA1700. Таким образом, платформа начального уровня Intel Xeon E следующего поколения для серверов и рабочих станций близка к запуску. Но некоторые розничные продавцы уже продают такие материнские платы.

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Семейство Supermicro MBD-X13SAE-series будет включать в себя по крайней мере две модели на чипсете W680: MBD-X13SAE и MBD-X13SAE-F. Обе материнские платы поддерживают все процессоры Intel на сокете LGA1700, включая необъявленные процессоры серии Xeon E-3300 с гибридной архитектурой Alder Lake, и оснащены четырьмя слотами памяти, поддерживающими модули памяти DDR5 с ECC или без него. Кроме того, новые платы поддерживают PCIe 5.0, а также другие функции, которые может предложить платформа Alder Lake.

ECC является одной из ключевых особенностей, которая отличает процессоры Intel Xeon серии E от процессоров Core. Таким образом, для процессоров Intel серии E-3300 и платформы Intel W680 потребуются модули памяти DDR5 с ECC, чтобы продемонстрировать одно из своих ключевых преимуществ по сравнению с платформами, ориентированными на настольные компьютеры.

Но в то время как процессоры Intel Xeon серии E-3300 и платформа Intel W680 все ближе к выходу, нам слишком мало известно об их характеристиках. Ранние утечки указывали на то, что новая платформа начального уровня будет включать процессоры, имеющие до 16 ядер с TDP 35 Вт, 65 Вт и 125 Вт.

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Что касается доступности, то материнские платы Supermicro MBD-X13SAE-серии на базе чипсета Intel W680 уже сегодня можно заказать у нескольких европейских розничных продавцов. Например, платы MBD-X13SAE и MBD-X13SAE-F предлагаются по цене 442 евро и 492 евро соответственно на сайте Sona.de.