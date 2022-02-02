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Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus
Информацию предоставил известный инсайдер Эван Бласс
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 В сети появилась утечка рекламных материалов о смартфоне Galaxy S22 Ultra от надежного инсайдера Эвана Бласса. Судя по всему, изображения получены от итальянского ритейлера или итальянской дочерней компании Samsung. Все детали, приведенные ниже, также должны относиться к другим регионам, но Европа будет одним из немногих рынков, где появятся Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus с новым чипсетом Samsung Exynos 2200.

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 Как и ожидалось, Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus оснащены одинаковыми камерами, включая основной датчик разрешением 50 МП. Кроме того, они смартфона имеют дисплеи с сертификацией HDR10+ с частотой 120 Гц, которые имеют максимальную яркость 1300 нит. Предположения о том, что Galaxy S22 Plus будет иметь дисплей с яркостью 1750 нит, не подтвердилось. Вместо этого только Galaxy S22 Ultra будет иметь показатель 1750 нит.

 Также стало известно, что в комплект Samsung включила только USB-кабель и скрепку для извлечения SIM-карты с обоими устройствами. Приобрести зарядное устройство придется отдельно, если оно нужно. Galaxy S22 имеет мощность зарядки 25 Вт, это на 20 Вт меньше, чем у Galaxy S22 Plus.

 Кроме того, маркетинговые материалы подтверждают, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus чуть компактнее своих предшественников. Размеры дисплеев на 0,1 дюйма меньше, чем у Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus соответственно.

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 Больше рекламных слайдов с технической информацией можно посмотреть по данной ссылке.

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Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
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01:08
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Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Владимир Егоров
01:07
помайнил пол года и нафиг,а что тут такого,играть было нечего,а тут 30000 плюсом было,я их можно сказать потом на биржи вложил,было не жалко
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
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