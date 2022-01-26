Многочисленные поклонники франшизы Crysis сегодня получили шикарную новость. Crytek официально подтвердила, что разрабатывает четвертую часть серии. Новую игру дразнили В социальных сетях уже некоторое время пользователей дразнили видео о новой части игры, в котором приглашали игроков "присоединиться к путешествию и стань героем".
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Crysis 4 на самом деле станет шестой игрой в серии, включая ремастеры 2020 и 2021 годов. Эта франшиза представляет собой шутер от первого лица, разработанный Crytek. Геймеры управляют солдатом, облаченным в специальный нано костюм, придающим им нечеловеческую силу и ловкость, чтобы сражаться с инопланетянами и северокорейской армией.
Первая игра, выпущенная в далеком 2007 году, была признана одной из самых графически продвинутых игр того времени, до такой степени, что она умудрялась тормозить даже на топовых видеокартах той эпохи и стала своего рода бенчмарком. Посмотреть тизер грядущей игры можно по данной ссылке. Дата выхода игры пока остаётся неизвестной.