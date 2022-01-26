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Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Информацию предоставил известный инсайдер Greymon55, который практически всегда сообщает верные данные и характеристики оборудования
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 Инсайдер Greymon55 подтвердил старое утверждение о мощности высокопроизводительных видеокарт серии RTX 40 на базе чипа AD102. Утечка конца 2020 года предполагала, что карты с графическим процессором Lovelace AD102 могут иметь производительность 66,4 терафлопс в режиме FP32 на частоте 1,8 ГГц. В более позднем заявлении, сделанном Greymon55, говорилось, что карта с графическим процессором AD102 может предложить от 85 до 92 терафлопс на тактовой частоте от 2,3 до 2,5 ГГц. Теперь тот же инсайдер опубликовал напоминание об этом, заявив: "Если Lovelace разгонится до 2,5 ГГц, вы получите около 90 терафлопс FP32".

 Хотя показатель TFLOPS не является единственным показателем производительности графического процессора, он может быть более доступным в качестве быстрого сравнения для широкого круга потребителей и сравнения с консолями текущего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X, производительность которых составляет 10,28 и 12,15 терафлопс соответственно. Стоит упомянуть производительность предыдущего флагмана Nvidia RTX 2080 Ti и текущего флагмана RTX 3090 с их 13,45 терафлопс и 35,58 терафлопс. Грядущая видеокарта RTX 3090 Ti предположительно будет иметь производительность около 40 терафлопс.

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 Таким образом возможная видеокарта RTX 4090/RTX 4090 Ti  более чем в 2,5 опережает RTX 3090. Это не означает, что потенциальный графический процессор RTX 4090/RTX 4090 Ti будет в 2,5 раза быстрее, чем RTX 3090, но подобное улучшение не может не впечатлить и является значительным приростом между поколениями. Такой прогресс в производительности в последний раз наблюдался при переходе от серии GeForce 7 к GeForce 8, после выхода GeForce 8800 GTX. Что касается серии RTX 40, то предположительно её выход состоится в сентябре 2022 года.

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Антон АРИЕЦ
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45 норм резиденты супер для геймпада.
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