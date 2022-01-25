Компания также представила дорожную карту развития данного API на 2022 год

Khronos Group анонсировала первую в мире версию Vulkan Graphics API в феврале 2016 года. По большому счету, Vulkan был разработан как своего рода преемник OpenGL, но с дополнительной возможностью эффективного использования многоядерных процессоров. За прошедшие годы в API было внесено несколько улучшений, и большинство основных операционных систем, которые используются ежедневно, например Android 12 и Windows 11, поддерживают Vulkan. Версия 1.1 была выпущена с ключевыми улучшениями еще в марте 2018 года, версия 1.2 была анонсирована в январе 2020 года, а теперь Khronos официально анонсировала версию 1.3.

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Прежде всего, большим обновлением для Android является введение Android Baseline Profile 2021, которое позволит разработчикам легко увидеть, на что способно устройство при рендеринге в API Vulkan. Google сказала, что подавляющему большинству устройств не потребуется обновление для поддержки данного профиля.

Кроме того, компания опубликовала дорожную карту Vulkan 2022. Все участники Vulkan Working Group, активно разрабатывающие устройства среднего и высокого класса для смартфонов, планшетов, ноутбуков, консолей и настольных платформ, обязуются поддерживать её, начиная с выпуска своих продуктов в 2022 году.

Как и в предыдущих версиях Vulkan 1.3 предназначен для ускорения графики на оборудовании класса OpenGL ES 3.1, то есть она должна поддерживаться всеми графическими процессорами, поддерживающими более старые версии.

AMD объявила о поддержке Vulkan 1.3 и дорожной карты 2022 года на всех видеокартах AMD Radeon RX Vega и AMD RDNA. ARM объявила о поддержке своих графических процессоров Mali, Google объявила о поддержке Stadia, а NVIDIA также обеспечивает поддержку API в системах Linux, Windows 10 и Windows 11.

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1 февраля 2022 года будет проведено специальное мероприятие, на котором будет предоставлена более подробная информация о Vulkan 1.3 дорожной карте API.