Об этом сообщает переписка в Twitter двух известных инсайдеров

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В сети появилась некоторая интересная информация о грядущих видеокартах серии RTX 40 от Nvidia. Инсайдер @harukaze5719 в своем сообщении предположил, что система с процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой RTX 4090 Ti потребует блок питания мощностью не менее 1000 Вт. Однако другой известный инсайдер Greymon55 на это ему возразил, что 1000 Вт будет недостаточно. Он же часто писал о серии RTX 40, в том числе делился заявлением о том, что карты серии Lovelace будут предлагать удвоенную производительность по сравнению с GeForce RTX 3090. Конечно, чтобы этого достичь используя 18432 ядер CUDA, потребуется много энергии, которая, по расчетам Greymon55, составит 600 Вт для GeForce RTX 4090 или RTX 4090 Ti. Причем такая мощность будет характерна только для эталонной видеокарты, а более продвинутые модели могут потреблять еще больше.

Если это так, то пользователям придется раскошелиться на качественные блоки питания от ведущих производителей мощностью не менее 1200 Вт, чтобы иметь достаточный запас для пиковой производительности графического процессора, сохраняя при этом стабильное энергоснабжение остальных компонентов. Потребление 600 Вт не так уж и невероятно, учитывая, например, что GeForce RTX 2080 Ti имеет TDP 250 Вт, RTX 3080 Ti и RTX 3090 - 300 Вт, а грядущая RTX 3090 Ti целых 450 Вт.

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Что касается производительности GeForce RTX 40, то в более ранних утечках от конца 2020 года утверждалось, что графический процессор AD102 будет иметь показатель 66,4 терафлопс в FP32 на частоте 1,8 ГГц, в то время как RTX 3090 предлагает только 35,6 терафлопс. Таким образом, производительность почти удваивается, а потребляемая мощность, возможно, также возрастет с 300 Вт до 600 Вт для RTX 4090 или RTX 4090 Ti.