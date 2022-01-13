В планах компании продлить производство на весь 2022 год

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Серьезная нехватка игровых консолей и видеокарт иногда заставляет разработчиков пересматривать свои планы относительно продуктов предыдущего поколения. Стремясь справиться с нехваткой своих консолей PlayStation, Sony намерена продолжать производство PS4 в течение 2022 года. По сути, это означает продление жизненного цикла PS4 на определенный период времени и более медленный переход на новейшую PlayStation 5.

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Изначально Sony планировала прекратить выпуск консолей PlayStation 4 к концу 2021 года. Тем не менее компания решила продолжать производство системы предыдущего поколения в течение 2022 года, потому что ее проще и дешевле производить после нескольких лет отлаженного производства.

Sony никогда не раскрывала своих планов относительно PS4 после запуска PS5, но традиционно компания продолжает продавать консоли предыдущего поколения в течение нескольких лет после запуска системы нового поколения. Сообщается, что с PS5 компания намеревалась быстро перевести свой консольный бизнес на PlayStation 5.

К сожалению, из отчета Bloomberg неясно, планирует ли Sony продолжать производство PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 или обеих систем.

Поскольку спрос на игровые приставки, как правило, высок, Sony нужно использовать всю производимую продукцию, которую она может получить, чтобы сохранить свою долю рынка. Между тем, из-за нехватки чипов, поставляемых AMD и ее партнером TSMC, Sony решила продолжать производить консоль предыдущего поколения и продавать ее клиентам, которые не могут получить или позволить себе новейшую систему. Кроме того, относительно дешевая PS4 может рассматриваться как достойный конкурент Xbox Series S от Microsoft.

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Сохранение PlayStation 4 в производстве еще на год необязательно означает значительное продление активного жизненного цикла PS4, поскольку системы исчезнут из магазинов, если будет достаточно PS5. Однако, поскольку в руках пользователей будут совсем недавно приобретенные системы PlayStation 4, разработчики игр, безусловно, расширят свою поддержку платформы.