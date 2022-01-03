В других играх она также очень велика и значительно превышает таковую у текущих флагманов от Nvidia и AMD

В сети появилось интересное видео, опубликованное на YouTube канале iVadim, в котором сравнивается еще невышедшая видеокарта следующего поколения GeForce RTX 4090, текущий флагман Nvidia RTX 3090 и AMD Radeon RX 6900 XT. Используя предыдущие слухи и утечки о грядущих картах Lovelace, предполагается, что новинка будет показывать на 60-80% больше кадров в секунду. А один из известных инсайдеров под ником Greymon55 вообще заявил о двухкратном превышении над производительностью GeForce RTX 3090.

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В Doom Eternal в режиме 4K ultra средняя скорость RTX 4090 оценивается в колоссальные 400 к/с, что на 81,82% выше по сравнению с RTX 3090 с её 220 к/с и на 106,19% больше по сравнению с 6900 XT с 194 к/с. Cyberpunk 2077 также не является проблемой для RTX 4090, поскольку карта следующего поколения выдает в среднем 95 кадров в секунду при настройках высокого качества и разрешении 4K. При тех же настройках RTX 3090 текущего поколения показывает результат в 53 к/с, в то время как флагман от AMD выдает результат 48 к/с, что составляет прирост производительности карты Lovelace на 79,25% и 97,92% соответственно. Как предполагается GeForce RTX 4090 будет иметь 18432 ядер CUDA и производительность 66,4 терафлопс в режиме FP32 на тактовой частоте графического процессора 1,8 ГГц.





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Конечно, не всем геймерам будет интересна теоретическая производительность в режиме 4K, особенно если они используют монитор с высокой частотой обновления в 144 Гц или 240 Гц, который не поддерживает вывод изображения выше 1440p. В связи с этим в сравнительном видео показано, что GeForce RTX 4090 потенциально может предложить при использовании такого разрешения. В Assassin's Creed Valhalla новинка показывает 151 к/с при настройках ultra, что на 79,76% выше RTX 3090 и на 43,81% выше 6900 XT. Что касается относительно старых игр, таких как Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding, то в разрешении 1440p прогнозируемая производительность RTX 4090 превышает отметку в 300 кадров в секунду на максимальных настройках.