Кроме того, он лидирует в тестах одноядерной производительности

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Судя по имевшейся на сегодня информации, младшие представители линейки процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения будут выглядеть весьма многообещающе. Бюджетный Core i3-12100 легко превосходит аналогичные по цене модели от AMD, а Core i5-12400F сумел достойно ответить топовому процессору предыдущего поколения Rocket Lake Core i9-11900K. Теперь появилась возможность посмотреть, как он противостоит процессору Core i9-11900KF без встроенного iGPU в некоторых современных AAA играх.

Процессор Core i5-12400F работал совместно с 32 ГБ оперативной памяти на частоте 4800 МГц и материнской платой на чипсете B660, в то время как Intel Core i9-11900KF использовал 32 ГБ памяти DDR4 с частотой 2666 МГц. Оба процессора были протестированы с видеокартой MSI GeForce RTX 3070 Mag Coreloquid C240 AIO в системе Windows 11.

Intel Core i5-12400 обогнал Core i9-11900KF в нескольких играх, таких как Watch Dogs Legion, Dirt 5, Far Cry 6, F1 2020 и Metro Exodus. Однако он опережает предшественника всего на несколько кадров в секунду. Тем не менее это довольно впечатляюще для процессора серии i5 и является свидетельством того, что ядра Golden Cove делают свою работу на отлично.

В Cinebench Intel Core i5-12400 набрал 1694 балла в одноядерном тесте, в то время как Core i9-12900K получил 1604 балла. В многоядерном тесте ситуация обратная: 15280 баллов заработал Core i9-11900KF, а Core i5-12400 только 12145 баллов. Это неудивительно, учитывая, что Core i9-11900KF содержит больше ядер, чем Core i5-12400.

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Хотя процессор Core i5 опережает высокопроизводительные модели предыдущего поколения, необходимо помнить, что Intel Core i5-12400 получает преимущество от оперативной памяти DDR5 и 10-нм техпроцесса Intel. Кроме того, следует помнить, что это лишь несколько тестов, которые могут не отражать общей картины.