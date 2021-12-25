Новый телескоп заменит "древний" Hubble, находящийся на орбите с апреля 1990 года

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Сегодняшний день стал знаменательным событием в астрономии. Космический телескоп Джеймса Уэбба наконец покинул Землю и уже направляется к точке Лагранжа L2 почти в миллионе миль от нашей планеты, где он начнет свою работу и, как ожидается, вознаградит ученых новыми открытиями в течение 10-летней миссии. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Ariane 5.

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Запуск произошел в 7:20 утра по восточному времени. Уже через полчаса после запуска солнечная батарея телескопа была развернута, а ее работоспособность была подтверждена телеметрией.

В НАСА заявили, что процесс выведения в рабочую точку идет по плану, все системы работают штатно, и телескоп правильно ориентирован по отношению к Солнцу. На следующей неделе откроется массивный солнцезащитный экран Уэбба, который защитит телескоп от губительной солнечной радиации и тепла, пока аппарат продвигается в точку L2.

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Перед запуском в работу аппарат ожидает еще много препятствий, которые необходимо преодолеть, но сейчас астрономы и энтузиасты во всем мире могут наконец вздохнуть с облегчением, когда Уэбб прошал самую сложную фазу запуска. ЗЛюбители астрономии могут следить за путешествием Уэбба на сайте НАСА.