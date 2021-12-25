Об этом сегодня сообщил в Twitter инсайдер Ice universe

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Инсайдер Ice universe сообщает о том, что смартфон Galaxy S22 Ultra будет иметь лучшую камеру ISOCELL HM3, чем его предшественник. Ожидается, что выпуск Galaxy S22 Ultra, который также некоторые источники называют Galaxy S22 Note, начнется в течение февраля 2022 года.

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В своем сообщении в Twitter Ice universe объясняет, что улучшения в Galaxy S22 Ultra по сравнению с его предшественником основаны на оптимизации программного обеспечения. Инсайдер считает, что великолепная производительность камеры Galaxy S22 Ultra на 70% связана с программным обеспечением и на 30% с улучшенным оборудованием.

Например, Ice universe утверждает, что Samsung включила специальный AI режим при съемке в разрешении 108 МП. По умолчанию Galaxy S22 Ultra будет использовать объединение пикселей для уменьшения разрешения со 108 МП до 12 МП, тем самым искусственно создавая более крупные пиксели. Предполагается, что новый режим искусственного интеллекта Samsung улучшит детализацию с впечатляющим контрастом, цветами и деталями, чем при использовании стандартного режима 108 МП.

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Предположительно, модуль нейронной обработки (NPU) в Snapdragon 8 Gen 1 позволил Samsung интегрировать эту функцию в Galaxy S22 Ultra. Samsung еще не анонсировала свой чипсет Exynos 2200, но нет сомнений, что он также будет иметь улучшенный NPU по сравнению с Exynos 2100. Стоит сказать, что Galaxy S22 Ultra будет единственным устройством в серии Galaxy S22, которое получит 108 МП камеру.