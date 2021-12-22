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 По данным IC Insights, 17 крупнейших полупроводниковых компаний должны в 2021 году достичь общей суммы продаж в размере 460 миллиардов долларов. По прогнозам, на Intel, Samsung и TSMC будет приходиться около 210 миллиардов долларов от общего дохода от продаж в отрасли.

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 Intel является единственной компанией в топ-17, которая не показала положительного прироста в 2021 году, а вместо этого продемонстрировал снижение продаж на 1%. Это означает, что "синяя компания" заработает примерно на 800 миллионов долларов меньше. Intel сталкивается с проблемами поставок дольше, чем другие производители, в основном из-за  задержек с ее 10-нм и 7-нм чипами. Компания даже начала переносить некоторые из своих  разработок, например, Comet Lake на менее технологически продвинутые производственные процессы. Тот факт, что компании потребовалось так много времени для наращивания своей 10-нанометровой технологии SuperFin, также означает, что  AMD смогла отобрать часть доли Intel благодаря надежному производителю в лице компании TSMC.

 В свою очередь AMD демонстрирует невероятное увеличение выручки на 65% по сравнению с результатами 2020 года. Её размер вырос с 9,7 млрд долларов в 2020 году до 16 млрд долларов. Рубеж в 10 миллиардов долларов также преодолеют NXP и Analog Devices. MediaTek немного отстает от AMD с ее  ростом на 60%, чему способствуют высокопроизводительные чипы нового поколения Arm и чипы среднего уровня с поддержкой 5G.

 Проблемы с доступностью продукции для потребителей и поставок полупроводников часто помогают  производителям,  поскольку всякий раз, когда спрос превышает предложение, появляется возможность увеличить среднюю отпускную цену, а значит и прибыль. Но не только  предложение и спрос являются факторами роста. Широкий  продуктовый портфель также является движущей силой. Хотя компания Intel с платформой Alder Lake проделала хорошую работу по почти устранила разрыв между предложениями AMD и Intel, но уже слишком поздно компенсировать относительно скудные предложения в течение большей части 2021 года.

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 Рынок растет невероятно ускоренными темпами, поддерживаемый развертыванием 5G по всему миру и невероятным спросом со стороны высокопроизводительных вычислений, бизнеса и потребительского сектора. Samsung намерена продолжать развивать свой бизнес ускоренными темпами. Рост на 34% не является рекордным, но это самый высокий показатель в отрасли в чистом долларовом выражении. Секторы NAND и DRAM принесли огромный успех компании в 2021 году, поскольку спрос на NAND и DRAM только увеличивались по мере развития технологий, а увеличение объемов, естественно, привело к увеличению продаж. В целом, Samsung увеличила доход на 20 миллиардов в сравнении с 2020 годом.

#amd #intel #samsung #mediatek #alder lake
5
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