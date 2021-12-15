В свою очередь разрешение экранов дают представление о соотношении сторон будущих флагманов Samsung

Выход процессоров серии Galaxy S22 неумолимо приближается. Ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Note в начале февраля 2022 года. На этой неделе уже просочились изображения всех трех моделей и официальные обои. Конечно это не весь набор обоев, которые Samsung выпустит для серии Galaxy S22, а являются лишь маркетинговыми, призванными привлечь потребителей к новой серии смартфонов.

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Кроме эстетической составляющей, обои могут дать некоторую информацию о самих устройствах. @UniverseIce заметил, что файлы содержат информацию о разрешениях экрана и соотношениях сторон телефонов. Пользователь продемонстрировал, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus имеют дисплеи с разрешением 2340 x 1080 пикселей, что на 60 пикселей короче, чем у их предшественников. Это небольшое изменение также приводит к изменению соотношения сторон. В этом году Samsung выбрала панели с соотношением сторон 20 : 9 во всех моделях серии Galaxy S21. Грядущие Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus имеют соотношение сторон 19,5 : 9 из-за их более коротких дисплеев, а топовая версия Samsung Galaxy S22 Note, ранее называвшаяся Galaxy S22 Ultra, использует соотношение сторон 19,3 : 9. К такому необычному соотношению сторон приводит разрешение 3088 x 1440 пикселей, что на 112 пикселей короче, чем у Galaxy S21 Ultra.