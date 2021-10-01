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Опубликованы системные требования игры Forza Horizon 5 для ПК
Понадобятся процессоры минимум уровня AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460
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 Как известно очередная игра серии Forza Horizon должна выйти на ПК, Xbox One S, Xbox One S и Xbox Series S/X 9 ноября. В сети появилась информация о системных требованиях версии для персональных компьютеров. Новинка станет одной из наименее требовательных игр и будет работать даже на устаревших компьютерах с пониженными настройками. В Forza Horizon 5 будет минимальное количество таких функций, как трассировка лучей в реальном времени во время гонок, что снижает требование к оборудованию. Однако она будет доступна в повторах.

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 Чтобы поиграть в Forza Horizon 5, игрокам понадобится как минимум процессор AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 в сочетании с видеокартой Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470, а также 8 ГБ оперативной памяти. Playground Games рекомендует видеокарту с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ. Forza Horizon 5 займет не менее 110 ГБ на жестком диске. Конкретные настройки не упоминаются явно, но приведенные выше характеристики должны обеспечить стабильные 30 кадров в секунду при разрешении 720p.

 Что касается рекомендованных требований, то игрокам необходимо иметь процессор AMD Ryzen 5 1500x или эквивалентный Intel Core i5-8400. Видеокарта потребуется на уровне AMD Radeon RX 590 или Nvidia GeForce GTX 1070. Кроме того, необходимо иметь в системе 16 ГБ оперативной памяти. Можно предположить, что рекомендуемые аппаратные средства позволят получить 60 кадров в секунду при разрешении 1080p с высокими настройками.

 С идеальными для игры спецификациями оборудования также можно ознакомиться в приведенной выше таблице. Кроме того, имеется обширный список поддерживаемых игрой рулей.

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