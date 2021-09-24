Легально можно пользоваться только цифровым юанем

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Неустанная борьба Китая против криптовалют переходит на новый уровень. Еще в июне китайское правительство решило запретить майнинг криптовалют, таких как биткойн, во всех своих провинциях. Теперь стало известно, что китайские власти объявили вне закона все финансовые транзакции с использованием виртуальных валют. Согласно отчету ресурса Tom's Hardware, об этом радикальном решении было объявлено в заявлении китайского центрального банка, также известном как Народный банк Китая.

Новые правила запрещают всем финансовым учреждениям в этой восточноазиатской стране участвовать в любых транзакциях, связанных с криптовалютами. Также незаконным является использование китайскими гражданами услуг зарубежных банков для торговли криптовалютами. Единственной виртуальной валютой, на которую не распространяется это постановление, является цифровой юань (e-CNY).

Новое заявление означает, что на гигантском китайском рынке не будет конкуренции у электронного юаня. Запрет торгов с участием Bitcoin и Ethereum, по-видимому, также направлен на дальнейшее усиление влияния и мощи собственной официальной криптовалюты Китая. В результате такого шага, цена Bitcoin сегодня снизилась на 5 процентов, а Ethereum упал на 6 процентов.