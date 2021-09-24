Это последний шаг перед официальным выходом новой операционной системы

Сегодня Microsoft объявила, что участники программы предварительной оценки Windows на канале Release Preview теперь могут получить Windows 11. Это важный этап в развитии операционной системы. Канал Release Preview зарезервирован для обновлений, готовых к распространению. Это означает, что сборка Windows 11 22000.194 или сборка в канале Release Preview является RTM сборкой, которая должна стать доступна пользователям, не являющимся участниками программы предварительной оценки.

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Для тех, кто в танке скажу, что Windows 11 имеет совершенно новый дизайн с центральной панелью задач, совершенно новым меню «Пуск» и закругленными углами иконок. Кроме того, чат Microsoft Teams встроен в ОС, и пользователи получают совершенно новое приложения. В их число входят совершенно новый инструмент Snipping Tool, новый калькулятор, приложение «Часы» с новой функцией под названием Focus Sessions, полностью обновленное приложение «Фотографии» и многое другое. Microsoft даже анонсировала новое приложение Paint. Одна из важных функций станет поддержка приложений для Android.

ОС выйдет 5 октября. Некоторые сразу смогут обновиться через Центр обновления Windows в первый же день. Поэтапное развертывание будет продолжаться до середины 2022 года, но всегда можно принудительно выполнить обновление с помощью Media Creation Tool.