XFX представила премиальную видеокарту Radeon RX 6900 XT с предустановленным водоблоком
Представленная видеокарта XFX RX 6900 XT ZERO WB стала одной из самых быстрых карт Radeon на рынке. Новая модель возвращает XFX в число производителей, оснащающих свою продукцию предустановленным водоблоком. Кроме того, водоблок имеет подсветку ARGB и разработан словенской компанией EK.
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Основание блока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из акрила, напоминающего стекло. Герметичность обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами. Латунные стойки уже предварительно установлены, что обеспечивает безопасную и простую процедуру установки.
Видеокарта RX 6900 XT Zero WB оснащена тремя 8-контактными разъемами питания для обеспечения достаточного запаса мощности. Эталонные спецификации RX 6900 XT указывают на уровень TDP 300 Вт, в то время как большинство моделей на базе чипа Navi 21 XTXH, таких, как Zero WB, легко выходят за пределы в 350 Вт.
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Компания XFX обещает возможность достижения турбо частоты 3 ГГц при разгоне чипа. Интересно, что компания также анонсировала новую модель Merc 319 под названием «Limited Black». Эта модель имеет другой дизайн платы, обладая только двумя 8-контактными разъемами питания, но также способная достигать частоты 3 ГГц. Обе карты в скором времени должны появиться на прилавках магазинов. Стоимость новинок пока не раскрывается.
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