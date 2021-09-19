Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Представленная видеокарта XFX RX 6900 XT ZERO WB стала одной из самых быстрых карт Radeon на рынке. Новая модель возвращает XFX в число производителей, оснащающих свою продукцию предустановленным водоблоком. Кроме того, водоблок имеет подсветку ARGB и разработан словенской компанией EK.

реклама

Основание блока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из акрила, напоминающего стекло. Герметичность обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами. Латунные стойки уже предварительно установлены, что обеспечивает безопасную и простую процедуру установки.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Видеокарта RX 6900 XT Zero WB оснащена тремя 8-контактными разъемами питания для обеспечения достаточного запаса мощности. Эталонные спецификации RX 6900 XT указывают на уровень TDP 300 Вт, в то время как большинство моделей на базе чипа Navi 21 XTXH, таких, как Zero WB, легко выходят за пределы в 350 Вт.

реклама

Компания XFX обещает возможность достижения турбо частоты 3 ГГц при разгоне чипа. Интересно, что компания также анонсировала новую модель Merc 319 под названием «Limited Black». Эта модель имеет другой дизайн платы, обладая только двумя 8-контактными разъемами питания, но также способная достигать частоты 3 ГГц. Обе карты в скором времени должны появиться на прилавках магазинов. Стоимость новинок пока не раскрывается.