Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В сети появился список предполагаемых видеокарт, которые войдут в серию RTX 40, а также стоимость каждой из них. Список был опубликован Graphically Challenged, который известен своими видео на YouTube, касающихся графических процессоров. Он не утверждает о стопроцентной правильности указанной информации, а лишь дает представление о прогнозируемых рекомендованных ценах. В то время как стоимость младших видеокарт Nvidia GeForce RTX 4050 и RTX 4060 выглядит разумной, оценка цены RTX 4090 многих может повергнуть в шок.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Конечно, если майнеры продолжат свою деструктивную деятельность c выходом карт серии RTX 40, а нехватка чипов все еще останется на рынке, то к моменту запуска стоимость новинок может значительно вырасти, оставив геймеров в очередной раз у разбитого корыта, а перекупщики и жаждущие прибыли розничные торговцы заставят цены влететь еще выше.

Но не стоит отчаиваться, возможно все не так плохо, как кажется. Стоит также учитывать, что в следующем году на рынке графических карт появится третий крупный игрок в лице Intel с её видеокартами Intel Arc. Дополнительная конкуренция обычно приводит к общему снижению цен на рынке любых товаров, и видеокарты не являются исключением.

реклама

Конечно официальные цены на карты серии RTX 40 будут определяться перед самым выходом в продажу, основываясь на рыночной ситуации. Тем не менее ходят слухи, что серия RTX 40 на базе графического процессора Lovelace может предложить вдвое большую производительность по сравнению с текущими картами RTX 30. Так что, возможно, что стоимость RTX 4090 не так уж невероятна, как кажется на первый взгляд.