GeForce RTX 4090 будет стоить 2 999 долларов
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В сети появился список предполагаемых видеокарт, которые войдут в серию RTX 40, а также стоимость каждой из них. Список был опубликован Graphically Challenged, который известен своими видео на YouTube, касающихся графических процессоров. Он не утверждает о стопроцентной правильности указанной информации, а лишь дает представление о прогнозируемых рекомендованных ценах. В то время как стоимость младших видеокарт Nvidia GeForce RTX 4050 и RTX 4060 выглядит разумной, оценка цены RTX 4090 многих может повергнуть в шок.
Конечно, если майнеры продолжат свою деструктивную деятельность c выходом карт серии RTX 40, а нехватка чипов все еще останется на рынке, то к моменту запуска стоимость новинок может значительно вырасти, оставив геймеров в очередной раз у разбитого корыта, а перекупщики и жаждущие прибыли розничные торговцы заставят цены влететь еще выше.
Но не стоит отчаиваться, возможно все не так плохо, как кажется. Стоит также учитывать, что в следующем году на рынке графических карт появится третий крупный игрок в лице Intel с её видеокартами Intel Arc. Дополнительная конкуренция обычно приводит к общему снижению цен на рынке любых товаров, и видеокарты не являются исключением.
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Конечно официальные цены на карты серии RTX 40 будут определяться перед самым выходом в продажу, основываясь на рыночной ситуации. Тем не менее ходят слухи, что серия RTX 40 на базе графического процессора Lovelace может предложить вдвое большую производительность по сравнению с текущими картами RTX 30. Так что, возможно, что стоимость RTX 4090 не так уж невероятна, как кажется на первый взгляд.
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