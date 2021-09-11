Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На просторах Всемирной паутины появились новые сведения о планируемом обновлении видеокарты GeForce RTX 2060. Напомню, что еще в январе сообщалось, что NVIDIA вернет в продажу видеокарту RTX 2060. Это было ответом на громадный дефицит графических карт на мировом рынке, вызванном очередным всплеском интереса к майнингу и нехваткой микропроцессоров.

реклама

На данный момент NVIDIA выпустила модель RTX 3060, предлагая неплохую производительность и большой объем памяти в 12 ГБ. Позднее карта была обновлена до версии LHR с ограниченной производительностью в майнинге криптовалют. Казалось бы, что еще нужно, но есть проблема, заключающаяся в доступности RTX 3060 по рекомендованной розничной цене. Ситуация такова, что стоимость видеокарты мало согласуется с её производительностью, что вынуждает NVIDIA искать другие варианты насыщения рынка и удовлетворения потребностей пользователей.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, согласно некоторым источникам, NVIDIA сейчас планирует обновить графический процессор RTX 2060 на базе архитектуры Turing. Модель под номером PG161, будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6 и тот же графический процессор TU106-300. Таким образом, карта получит изменения только в плане увеличения объема памяти по сравнению с RTX 2060 6 ГБ, выпущенной в январе 2019 года. NVIDIA якобы заявила партнерам, чтобы они представили эту карту либо к концу этого года, либо в январе 2022 года. Если судить по данному шагу, NVIDIA явно ожидает, что нехватка чипов Ampere сохранится и в будущем году.