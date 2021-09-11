NVIDIA готовит к выходу GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти
На просторах Всемирной паутины появились новые сведения о планируемом обновлении видеокарты GeForce RTX 2060. Напомню, что еще в январе сообщалось, что NVIDIA вернет в продажу видеокарту RTX 2060. Это было ответом на громадный дефицит графических карт на мировом рынке, вызванном очередным всплеском интереса к майнингу и нехваткой микропроцессоров.
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На данный момент NVIDIA выпустила модель RTX 3060, предлагая неплохую производительность и большой объем памяти в 12 ГБ. Позднее карта была обновлена до версии LHR с ограниченной производительностью в майнинге криптовалют. Казалось бы, что еще нужно, но есть проблема, заключающаяся в доступности RTX 3060 по рекомендованной розничной цене. Ситуация такова, что стоимость видеокарты мало согласуется с её производительностью, что вынуждает NVIDIA искать другие варианты насыщения рынка и удовлетворения потребностей пользователей.
Итак, согласно некоторым источникам, NVIDIA сейчас планирует обновить графический процессор RTX 2060 на базе архитектуры Turing. Модель под номером PG161, будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6 и тот же графический процессор TU106-300. Таким образом, карта получит изменения только в плане увеличения объема памяти по сравнению с RTX 2060 6 ГБ, выпущенной в январе 2019 года. NVIDIA якобы заявила партнерам, чтобы они представили эту карту либо к концу этого года, либо в январе 2022 года. Если судить по данному шагу, NVIDIA явно ожидает, что нехватка чипов Ampere сохранится и в будущем году.
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