Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

GeForce RTX 3080 Ti является одной из самых необычных видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Выпущенная в июне по цене 1199 долларов США GeForce RTX 3080 Ti оснащена графическим процессором GA102 и имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. По большому счету, преемник GeForce RTX 2080 Ti является урезанной видеокартой GeForce RTX 3090 с половиной памяти. Однако NVIDIA разработала новую версию с 20 ГБ памяти, фотографии которой просочились в сеть в прошлом месяце.

реклама

Теперь стало появляться все больше таких карт. Например, некий неизвестный поделился BIOS для модели Gigabyte на портале TechPowerUP, скриншот которого можно посмотреть ниже. Судя по изображению видеокарта произведена компанией Gigabyte и имеет название RTX 3080 Ti AORUS Xtreme 20G (GV-N308TAORUS X-20GD), что соответствует утечке в прошлом месяце.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ имеет идентификатор «10DE 2205», который в базах данных PCI ID обозначается как GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti. GPU-Z показывает, что карта имеет базовую тактовую частоту графического процессора 1335 МГц и 1665 МГц в разгоне, а также 20 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 1188 МГц. Кроме того, карта имеет ограничение по мощности 450 Вт, что даже выше, чем у Gigabyte RTX 3090 GAMING OC.

реклама

Хотя GPU-Z не сообщает, GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ должен иметь 320-битную шину памяти, а не 384-битную шину. Таким образом GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ является производной от GeForce RTX 3080, а не GeForce RTX 3090. Похоже, что эти карты с 20 ГБ памяти являются версиями GeForce RTX 3080, которые NVIDIA отменила в прошлом году.