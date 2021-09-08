Анонс iPhone 13 и Watch Series 7 состоится 14 сентября
Apple официально объявила о проведении своего ежегодного мероприятия 14 сентября, на котором будут представлены новые продукты компании. Как и предыдущие мероприятия Apple, в этом году оно будет проводиться исключительно онлайн, отсюда и название мероприятия - «California Streaming».
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На данный момент нет точной информации о том, что Apple представит в следующий вторник. Однако утечки и слухи до сих пор указывают на то, что Apple анонсирует серию iPhone 13, которая будет представлена моделями: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Считается, что серия iPhone 13 по большей части сохранит дизайн своего предшественника, но получит обновление камер, более тонкую чёлку и дисплеи с частотой 120 Гц для моделей Pro. Все телефоны iPhone 13 также должны получить новый чипсет A15 Bionic от Apple.
Кроме того, компания должна анонсировать новое поколение умных часов серии 7. Считается, что в этом году Apple Watch получат новый дизайн, а также увеличенный дисплей и более мощный процессор. Однако, Apple Watch не получат новые функции для отслеживания показателей здоровья и фитнеса. Также на мероприятии стоит ожидать дебюта бюджетного планшета iPad и наушников AirPods 3.
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