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Анонс iPhone 13 и Watch Series 7 состоится 14 сентября

Мероприятие в этом году будет проходить в онлайн формате
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 Apple официально объявила о проведении своего ежегодного мероприятия 14 сентября, на котором будут представлены новые продукты компании. Как и предыдущие мероприятия Apple, в этом году оно будет проводиться исключительно онлайн, отсюда и название мероприятия - «California Streaming».

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 На данный момент нет точной информации о том, что Apple представит в следующий вторник. Однако утечки и слухи до сих пор указывают на то, что Apple анонсирует серию iPhone 13, которая будет представлена моделями: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Считается, что серия iPhone 13 по большей части сохранит дизайн своего предшественника, но получит обновление камер, более тонкую чёлку и дисплеи с частотой 120 Гц для моделей Pro. Все телефоны iPhone 13 также должны получить новый чипсет A15 Bionic от Apple.

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 Кроме того, компания должна анонсировать новое поколение умных часов серии 7. Считается, что в этом году Apple Watch получат новый дизайн, а также увеличенный дисплей и более мощный процессор. Однако, Apple Watch не получат новые функции для отслеживания показателей здоровья и фитнеса. Также на мероприятии стоит ожидать дебюта бюджетного планшета iPad и наушников AirPods 3.

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