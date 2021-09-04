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Некоторые спецификации RedMagic 6S Pro стали известны до анонса: Snapdragon 888+ и до 16 Гб ОЗУ

Кроме того, смартфон получит дополнительные аксессуары
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 RedMagic объявила, что скоро выпустит новое устройство RedMagic 6S Pro. Новый смартфон станет лишь небольшим обновлением по сравнению с оригинальным RedMagic 6 Pro, в немалой степени благодаря процессору Snapdragon 888+.

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 Внешне модель под номером Nubia N669J-S очень похожа на оригинальное RedMagic 6 Pro и будет доступна в четырех цветах: зеленый, черный, красный и синий градиент. Обновление повторяет многие из спецификаций предыдущего смартфона, включая ОС Android 11 и тройную заднюю камеру с основным датчиком на 64 Мп.

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 TENAA также подтверждает наличие процессора Snapdragon 888+ с максимальной частотой 2,95 ГГц и, что он будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти в грядущем RedMagic. Производитель уже рекламирует это устройство премиум-класса, раскрыв наличие специальных кнопок с частотой отклика 500 Гц.

 Компания также сообщила, что смартфон будет выпущен вместе с новыми аксессуарами: рукояткой Feizhi G1, которая добавляет функции джойстика к одной из кнопок, и блоком питания емкостью 10000 мАч. Несмотря на серьезный внешний вид, он, по-видимому, обладает портами типа C, рассчитанными на максимальную мощность 22,5 Вт.

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 Производитель еще не назвал цену нового смартфона, но, вероятно, она, равно как и полные спецификации, станут известны на мероприятии, запланированном на 6 сентября 2021 года.

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Теги

nubia snapdragon 888 nubia red magic redmagic 6s redmagic 6s pro
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