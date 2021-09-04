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Инсайдер с Twitter Абхишек Ядав обнаружил на Geekbench первое упоминание о грядущем флагманском чипсете Snapdragon 898 от Qualcomm. Чипсет входит в состав еще не анонсированного смартфона Vivo. Интересно, что этим смартфоном не является устройство от Xiaomi, так как в последнее время телефоны именно этого производителя дебютируют с новыми чипсетами Qualcomm. Ранее в нескольких отчетах уже предполагалось, что предстоящая серия Mi 12 получит первой Snapdragon 898.

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Странным выглядит показатель производительности в Geekbench, поскольку одноядерная оценка в 720 баллов и многоядерная в 1919 значительно ниже, чем у его предшественника. Более ранняя информация сообщила нам, что Snapdragon 898 будет на 20% быстрее, чем Snapdragon 888, чего нет в приведенных выше результатах. Низкая производительность может быть связана с тем, что это инженерный образец и на смартфоне установлена нестабильная прошивка. Кроме того, тест мог быть запущен с включенным режимом экономии заряда батареи, который обычно сильно снижает нагрузку на процессор.

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Из утечки можно также узнать о конфигурации Snapdragon 898. Похоже, что основное ядро Cortex X2 будет работать на частоте 2,42 ГГц. Ядро Cortex-A710 и ядра Cortex-A510 явно не названы, но имеют тактовую частоту 2,17 ГГц и 1,79 ГГц соответственно. Эти цифры еще раз доказывают, что рассматриваемый образец Snapdragon 898 не работает на максимуме своих возможностей. Известно, что ядро Cortex X2 может достигать тактовой частоты 3,09 ГГц. Для сравнения можно привести ядра Snapdragon 888 Cortex X1, Cortex-A78 и Cortex-A55, которые работают на тактовой частоте 2,7 ГГц, 2,4 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Наконец, утечка также подтверждает, что новый чипсет Qualcomm будет оснащен графическим процессором Adreno 730.

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