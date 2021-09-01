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Напомню, что теперь уже прошедшим летом, EA осуществила мечты фанатов и официально анонсировала римейк фантастического блокбастера Dead Space, но первоначальные сведения об игре были очень скудными. К счастью, разработчики ремейка Dead Space Motive Studios провели прямую трансляцию, демонстрирующую некоторые очень ранние предварительные кадры, демонстрирующие изменения в игровом процессе, а также подробности о том, как меняется история игры. Посмотреть ролик можно ниже.

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Прямая трансляция началась с быстрого обзора того, как Motive обновляет игровую среду, добавляя новые детали, шейдеры, освещение, эффекты и многое другое. Ниже представлено изображение, отлично демонстрирующее разницу между оригиналом и обновленной версией игры.

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Одной из особенностей игры безусловно стала система расчленения монстров. Студия Motive также поработала над данным аспектом игры и внесла большие изменения. В дополнение к возможности отрезать конечности с помощью плазменного резака, появилась также новая система, которая позволяет срезать плоть от костей некроморфов.

Что касается сюжета, то креативный директор римейка Dead Space Роман Кампос-Ориола более подробно рассказал о том, что меняется, а что нет:

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"Мы не собираемся менять основу истории, потому что эта история действительно знаковая. Это просто отличный научно-фантастический хоррор. То, что мы хотим обогатить, на самом деле касается большой вселенной Dead Space. Мы хотим иметь больше связей с тем, что было после, будь то книги, аниме, Dead Space 2. Мы хотим вернуть оригинал в эту более широкую вселенную.

Кроме того, мы хотели немного улучшить некоторых персонажей. Будь то Кендра или Нолан. Одна вещь, которая для меня действительно важна в Dead Space - это то, что вы, как Исаак, ищете Николь, но на самом деле в игре этому посвящено мало времени. Это то, что мы хотим улучшить. Мы хотим дать возможность действительно ее искать, узнать, что случилось с ней во время эпидемии".

Ремейк Dead Space выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Точная дата выхода пока не установлена.