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Sledgehammer Games сегодня официально представила свою новую игру во вселенной Call of Duty. В игре будет как одиночная кампания, так и многопользовательский режим Call of Duty Zombies и Warzone. Действие этого шутера от первого лица, как следует из названия, будет происходить во время Второй мировой войны.

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Игра повествует о зарождении спецназа. События игры будут проходить на различных театрах военных действий: Восточном и Западном фронтах, в Африке и в Тихоокеанском регионе.

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Уже при запуске Call of Duty Vanguard многопользовательский режим будет включать целых 20 карт, что значительно больше, чем в предыдущих играх серии. Помимо Sledgehammer Games в разработке также принимают участие Treyarch и Raven Software, которые отвечают за режим Zombies и Warzone соответственно. Помощь в разработке также оказывают Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai Studio и Toys for Bob.

Call of Duty Vanguard уже доступна для предварительного заказа, а выход запланирован на 5 ноября. Игра будет доступна на всех актуальных игровых платформах: ПК, Xbox Series One, X и S, PlayStation 4 и 5.